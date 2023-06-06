İpsala Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi açıldı, İpsalaspor sezonu değerlendirdi

İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, yıl sonu sergisi açıldı. İpsalaspor Kulübü de sezonu değerlendirdi.

İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu, müdürlük bahçesinde düzenlenen törende 2022-2023 eğitim öğretim yılında 185 kurs açtıklarını söyledi.

Kursları başarıyla tamamlayan 4 bin 935 kursiyere belge verildiğini belirten Kolcu, tüm vatandaşları kurslara davet etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ile Kolcu tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

İpsalaspor sezonu değerlendirdi

Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden İpsalaspor Kulübü 2022-2023 sezonunu değerlendirdi.

İpsalaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, takımın başarılı bir sezon geçirdiği belirtildi.

Takımın Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için mücadele ettiği play-off karşılaşmalarında elendiği belirtilen açıklamada, ???????kulübe maddi ve manevi destek olan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'a teşekkür edildi.