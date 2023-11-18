İpsala'da Rüzgarın Etkisiyle Devrilen Tır Düzeltildi

İpsala Kaymakamlığı, rüzgarın etkisiyle devrilen tır ile ilgili açıklama yaptı. Tırın vinç yardımıyla düzeltildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı veya önemli maddi hasar oluşmadığı ifade edildi.

İpsala Kaymakamlığı ilçede rüzgarın etkisiyle devrilen tırla ilgili açıklama yaptı.

Kaymakamlığın, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İpsala Gümrük Kapısı yolunun dinlenme alanında park halindeki tırın rüzgarın etkisiyle yan yattığı ve olay sırasında sürücünün araçta dinlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Tırın vinç yardımıyla düzeltildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tırın yan yatmasının temel nedeninin, dorsenin boş olması ve açık bir alanda doğrudan rüzgara maruz kalmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Ayrıca ilçemiz genelinde yaptığımız taramada önemli bir sorun oluşmadığı tespit edilmiştir. Herhangi bir can kaybı olmamakla birlikte önemli bir maddi hasar oluşmamıştır. Geçmiş olsun."