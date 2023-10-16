Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde, temel afet arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri ile birlikte teorik ile uygulamalı eğitimlerini tamamlayan 60 kişilik gönüllü ile diğer ekiplerin deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

- İpekyolu'nda 60 gönüllü ile gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

ELAZIĞ - Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde, temel afet arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri ile birlikte teorik ile uygulamalı eğitimlerini tamamlayan 60 kişilik gönüllü ile diğer ekiplerin deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyetlerine devam eden İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde "Ulusal Gönüllü Afet Destek Takımı Projesi" çerçevesinde 14 gün süren temel afet arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri tamamlandı. Burada oluşturulan 'İpek Yolu Ulusal Gönüllü Afet Destek Takımı' ile farklı şehirlerden gelen 60 gönüllü, eğitimlerinin son gününde ise deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, kentte meydana gelen depremde olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile birlikte sevk edildi. Gönüllüler, enkazda bulunan yaralıları UMKE ve AFAD ekipleri ile birlikte kurtararak, yaralıları olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı sonrası eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, Türkiye'de ve dünyada meydana gelebilecek herhangi olumsuz bir afet olayında bölgelere gönderilecek.

Eğitim ile ilgili İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinden yapılan açıklamada ise "Ulusal Gönüllü Afet Destek Takımı Projesi ile gönüllüler afet anında temel seviye arama kurtarma eğitimi aldı. 60 kişilik gönüllü ekip AFAD, İl Özel İdaresi ve Fırat Kalkınma Ajansının katkılarıyla eğitimi tamamladı" denildi.