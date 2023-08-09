İpekyolu Belediyesi Hüsrev Paşa Parkı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hüsrev Paşa Parkı'nda devam eden çalışmalar kapsamında sosyal donatılar, tenis kortu, paintball, mini golf, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahaları gibi birçok hizmetin kısa süre içinde vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Parkta ayrıca çocuklar için eğlence merkezi ve kapalı kafe de bulunacak.

İpekyolu Belediyesince yaptırılan Hüsrev Paşa Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 90 bin metrekarelik alana inşa edilen park, sosyal donatılar, tenis kortu, paintball, mini golf, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahalarıyla vatandaşların kısa süre sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

Parkta çocuklar için oluşturulan eğlence merkezi ve kapalı kafe de bulunacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Hüsrev Paşa Parkı, bölgeye canlılık ve renk katacak sosyal donatılar, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk eğlence merkezi ile donatılmıştır. Amacımız, İpekyolu ilçemizin sakinlerine yeni ve modern bir yeşil alan sunarak, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmektir." diye konuştu.