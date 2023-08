İnsanlar arasında gezinen yavru leylek parkın maskotu oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki parkta insanların arasında kaçmadan gezen yavru leylek görenlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Beyşehir'in en gözde parklarından olan Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı'nı mesken edinen bir yavru leylek, çay bahçesinde, yeşil alanda, ağaçlar ve insanların oturduğu masalar arasında kaçmadan geziyor. Bahçede oturup dinlenen insanlar çay keyfi yaparken, yanlarında dolaşan leyleği görünce memnuniyet duyuyor. Bazı hayvan severler tarafından yanlarında getirilen balıklarla ve yemek atıklarıyla da beslenen yavru leyleği bazıları da yakalayıp sevip okşuyor. Yavru leyleği gören parkta aileleriyle gezen küçük çocuklar da peşinden koşarak yakalayıp sevmeye çalışıyor.

"İnsanlardan kaçmıyor, besleyerek alıştırdık"

Yavru leyleği balıkla besleyen emekli hayvan sever Mehmet Sert, yaklaşık 10 gündür gördüğü insanlar arasında dolaşıp gezen göçebe kuşu beslemeye başladığını anlatarak, "Her gün balıkla beslerim. On gündür burada. Önce uçamıyordu, şimdi ise uçabiliyor. Sabahları geliyor, balık, solucan, kurbağa başka bir şey yemiyor. İnsanlardan kaçmıyor, besleyerek alıştırdık. Her gün balıkçıdan balık alır gelirim. Çocuklar da gördüğünde çok seviniyor, koşup geliyor yanına. Bu senenin yavrusu bu leylek" diye konuştu.

"Çay bahçesinde dolanıyor, buranın maskotu oldu"

Leyleği kucağına alarak sevip okşayan Durmuş Zeybekoğlu da, yavru leyleğin 15 gündür parkta insanlar arasında kaçmadan dolaşıp gezdiği bilgisini aldığını belirterek, "İnsanlar leyleği evden getirdiği yemeklerle, balıklarla besliyor. Şu anda insanların içerisinde burada çay bahçesinde dolanıyor, buranın maskotu oldu. Elimle yakaladım, biraz kaçar gibi oldu ama yakaladım, sevdik, zararsız. Ama ele alınmaması lazım aslında, insanlardan ürkmemesi lazım. Ki insanlardan da ürkmüyor. Çocuklar da leylekle yakından ilgileniyor. Önce yaralı zannetmişler, milli park görevlilerini aramışlar, onlar da gelmiş, ilgilenmiş. Sonra uçmuş, kaçmış, tekrar sabah parka yeniden gelmiş. Buralarda dolanıyor, karnını doyuruyor, park içinde geziyor, çocuklar kovalıyor, yakalamaya çalışıyor, ama yakalayamıyor, ilgi çekiyor" dedi.

"Çocukların da sevgilisi oldu"

Parka dinlenmek için gelen Onur Topbaş ise, yavru leyleğin insanlar arasında kaçmadan gezmesinin kendisine olan ilgiyi artırdığını belirterek, "Milletin görmek istediği güzel bir şey, besliyorlar, bakıyorlar, çocuklar da kovalıyor. Çocukların da sevgilisi oldu" ifadelerini kullandı.

Parkta oturan Sami Mutlu da, televizyonlarda bazen haberlerde gördükleri manzarayı Beyşehir'de de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatırken, "İnsanlara böyle alıştıktan sonra arasında gezmesi normaldir. Yalnız burada değil, Türkiye'nin başka yerlerinde de insanlarla bir arada olan yavrular olabiliyor. Çok sevdik, insanlar da ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

