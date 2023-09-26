İnşaattan düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik tesisatı döşediği inşaattan düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bir inşaatın elektrik tesisatını döşeme işinde çalışan Zekai Dikici dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastanede hayatını kaybeden Dikici için Alaşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Dikici'nin cenazesi önce Beşeylül Mahallesi'nde oturan annesi Kader Korkmaz'ın evine, daha sonra Sarısu Mahallesi'nde oturan baba İbrahim Dikici'nin evine getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra namazın kılınacağı Kadı Şeyh Camii'ne getirildi.

Annenin ağıtları yürekleri dağladı

Anne Kader Korkmaz, oğlunun cenazesinin eve getirildiği sırada uzun süre ağıt yakarak bırakmak istemedi. Anne Korkmaz gözyaşları içinde "En son pazar günü görüştüm. Pazar günü akşam bana geldi. Kardeşi Hatice'ye 'Annem kuru fasulye yapmış, gel Hatice yiyelim' dedi. İki tane acı biber yedi, sonra 'babama gideceğim' diyerek ayrıldı. Böyle bir şey olacağı kimin aklına gelirdi. Ayrılmak çok zor" dedi. Baba İbrahim Dikici ise oğlunun cenazesinin başından hiç ayrılmayarak, "Ne söyleyeyim, inşallah adalet yerini bulur, söyleyecek söz yok" dedi.

Kadı Şeyh Camii'nden kılınan namazın ardından Zekai Dikici gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Boş zamanlarını çalışarak değerlendiriyormuş

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik tesisat bölümü 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici'nin boş zamanlarında elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.