İnşaatta Beton Mikseri Kaza: İşçi Yaralandı

GAZİANTEP' in İslahiye ilçesinde, inşaatta çalışan Dursun İnbaşı (35),beton mikserinin kırılan hortumunun çarpması sonucu yaralandı.

İslahiye Güllühöyük yolu üzerinde bulunan şantiye sahasında meydana gelen olayda; depremzedeler için yapılan inşaatta beton dökmek isteyen işçiler, mikserden uzatılan hortumu inşaat alanına doğru çekti. Bu sırada iddiaya göre,basınç nedeniyle beton mikserinin kırılan hortumu alanda bulunan işçilerden Dursun İnbaşı'ya çarptı. Yaralanan İnbaşı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Dursun İnbaşı, daha sonra Gaziantep'e sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.