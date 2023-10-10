Eskişehir'de çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından düşen 2 işçi yaralandı. İşçiler, inşaatın 2'nci katında bulunan filelere takıldıktan sonra zemine çakıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.

İnşaatın 3'üncü katından düşen 2 işçi yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından aşağı düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi 734. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan İmam U. ile Saadettin B. isimli işçiler, aşağı düştü. İnşaatın 2'nci katında bulunan filelere takılan işçiler, filelerin yırtılması sonucunda zemine çakıldı.

Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.