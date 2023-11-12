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İnşaatın 2. katından kum üzerine atlayan çocukların tehlikeli oyunu

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Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın 2. katından kum üzerine atlayan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Olayda 5 çocuk, güvenlik önlemi alınmayan inşaata girip oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında 2. kattan kendilerini boşluğa bırakan çocuklar, kum yığını üzerine düştüler. Çocukların tehlikeli oyunu amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın 2. katından kum üzerine atlayan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle'de inşaat halindeki bir binada meydana geldi. 5 çocuk, güvenlik önlemi alınmayan inşaata girip oyun oynamaya başladılar. Oyun sırasında 2. kattan kendilerini boşluğa bırakan çocuklar, kum yığını üzerine düştüler. Çocukların tehlikeli oyunu amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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