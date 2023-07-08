İnşaat ustası havuza düşen yılanı kurtardı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde inşaat ustası Fikret Güven, sulama için kullanılan havuza düşen yılanı merdivenle kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde inşaat ustası Fikret Güven, sulama için kullanılan havuza düşen yılanı merdivenle kurtardı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçe merkezindeki mezra merasında sulama için kullanılan havuzun yanından geçen inşaat ustası Fikret Güven, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki siyah bir yılanın suya düştüğünü gördü. Yılanın çıkmak için çabaladığını gören Güven, bulduğu ahşap bir merdiveni suya daldırarak bir süre bekledi. Yılan, merdivene tırmanarak sudan çıkarak doğal alanına gitti. O anları çevredeki bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. (DHA)