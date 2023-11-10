Bayrampaşa'da inşaat ustaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde büyük bir bayrak astı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

- İnşaat ustalarından Atatürk'e saygı duruşu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da inşaat ustaları önce büyük bir bayrak astı, ardından ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde yapımına devam edilen bir inşaatta görevli olan ustalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde unutmadı. İlk olarak çalıştıkları inşaatın çatısından aşağıya büyük bir Türk bayrağı sarkıtan inşaat ustaları, saatler 09.05'i gösterdiğinde ise 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ustalar saygı duruşunun ardından görevlerine devam etti.