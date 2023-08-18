İnşaat İşçisi Beton Pompasının Hortumunun Çarpması Sonucu Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton pompasının hortumunun çarptığı inşaat işçisi Fuat U. (24), birinci kattan zemine düştü. Ağır yaralanan Fuat U. hastaneye kaldırılırken, operatör Yasin M. (32) gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden ortaokul inşaatında Yasin M.'nin kullandığı iş makinesine bağlı beton pompasının hortumu, inşaatın birinci katında çalışan işçi Fuat U.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Fuat U., yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Fuat U., özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Fuat U., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yasin U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından operatör Yasin M., polis ekiplerince gözaltına alındı.