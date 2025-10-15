Haberler

İnkumu Sahilinde Yönünü Şaşıran Pelikan Yeniden Doğaya Salındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın İnkumu sahilinde göç rotası dışındaki bir pelikan, veteriner muayenesinin ardından sağlıklı bir şekilde yeniden sahile bırakıldı. Pelikan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BARTIN'ın İnkumu sahilinde görülen pelikan, veteriner muayenesi sonrası yeniden sahile bırakıldı. Göç rotası olmamasına rağmen yönünü şaşırıp sahile indiği belirtilen pelikan cep telefonuyla görüntülendi.

İnkumu tatil beldesinde sahilde bir pelikan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlk defa Bartın sahilinde pelikan görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekibinin yönlendirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, pelikanı yakalayarak veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrolde pelikanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedaviye gerek görülmeyen pelikan, tekrar sahile bırakıldı.

Bartın'ın pelikanların göç güzergahında bulunmadığı, kuşun yönünü şaşırarak sahile indiği bildirildi.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fatih Terim geri dönüyor

Yeni takımı belli gibi! Milli Takım'a rakip olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.