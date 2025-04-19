İnkumu Plajı'nda Kirlilik Sorunu
Bartın'ın mavi bayraklı İnkumu plajında, dalgaların sahile taşıdığı çöpler ve Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar kirliliğe yol açtı. Sahilde bulunan plastik, ahşap parçaları, borular ve evsel atıklar, yaz aylarında denize giren ziyaretçileri endişelendiriyor.
BARTIN'ın mavi bayraklı plaja sahip tatil beldesi İnkumu'nda, dalgaların sahile taşıdığı çöpler kirliliğe yol açtı.
Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunduğu görüldü. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler, sahilin temizlenmesini istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam