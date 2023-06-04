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İnhisar Belediyesi Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlara pilav ikram etti

İnhisar Belediyesi Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlara pilav ikram etti

Yaşam Haberleri

Bilecik'in İnhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlara pilav ikramı yapıldı. Etkinliğe ilçe merkezi ve köylerden yoğun katılım sağlandı.

Bilecik'in İnhisar Belediyesince Hıdrellez etkinliği çerçevesinde vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Etkinliğe ilçe merkezi ve köylerden yoğun katılım sağlandı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez açılış konuşmasında, birlik ve beraberliğin sembolü olan bu gibi etkinliklerin insanların kaynaşmasına ve hasret gidermesine vesile olduğunu dile getirdi.

Programa; İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve daire amirleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Hıdrellez Bilecik İnhisar Yaşam Haberler

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