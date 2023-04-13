İngiltere'deki Türk öğrenci, depremzedelere destek için origami atölyesi düzenledi

İZMİR'de dünyaya gelen ve 2 yıldır öğrenimini İngiltere'de sürdüren 15 yaşındaki Dila Kaya, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'Haydi Katlayalım ve Uçuralım! Türkiye için 1000 Turna Kuşu' projesini hayata geçirdi. Londra'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de hem yabancı hem Türk öğrencilerin katılımıyla Dila Kaya, origamiden evler ve turna yaptı. Atölyeye katılanlara ücret karşılığında origami sanatını öğreten Dila, topladıkları para ile Hatay'da bir okul açılmasını istiyor.

İzmirli Dila Kaya, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Haydi Katlayalım ve Uçuralım! Türkiye için 1000 Turna Kuşu Projesi'ni hazırladı. İki yıldır Londra'da okuyan, 10'uncu sınıf öğrencisi Dila Kaya, origami atölyesi düzenledi. Kağıdı katlayarak elde ettikleri ev figürünü ve turna kuşlarını deprem bölgesi için topladıkları kitapların arasına koyan Kaya, elde ettiği geliri de depremzedelerle paylaşıyor. 6 Şubat'taki depremi ilk duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Dila Kaya, "Depremi yaşayanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. İngiltere'deki arkadaşlarımla büyük bir kermes organize edildiğini duydum. Mahalledeki Türkler de buna çok büyük katkı sağlıyordu. Biz de arkadaşlarımla katılmak istedik. Kek, börek, kıyafet satılarak para toplanıyordu. Çok büyük paralar toplanmıştı. Biz de bu kermesin içinde bir atölye yapmaya karar verdik. Çocuklara origamiden turna ve ev yapmayı öğrettik" dedi.

Dila Kaya'nın annesi Ela Kaya (46) da öğretmen olduğunu ama İngiltere'de çalışmadığını inşaat mühendisi eşinin işi nedeniyle bir süredir yaşamlarına orada devam ettiklerini belirtti. Kaya, "6 Şubat'ta bu felaketi duyduğumuzda en büyük acıyı fiziksel olarak oraya gidememekle yaşadık. Memleketlerinden uzakta olan gençler bu yaz nasıl bir Türkiye'ye gelecekler büyük bir endişe içindeler. Biz de kermes düzenleyerek sürece destek olmak istedik. Hedefimiz depremden sonra orada yaşayan Türk gençlerine bir alan açmaktı. Düzenlediğimiz kermeste, Türk gençlerinin verdiği destekle beraber yaptığımız çalışmalar onları da iyileştiren bir süreç oldu. Yakınlarını kaybedenler, evleri yıkılanlar oldu. Okulları olduğu için ülkelerine gelemediler. Onların psikolojik olarak da iyileşmelerini istedik. Kızımın en büyük hayali çocuklara orada bir okul açılmasıydı. Şu an konteynerlerde, çadır sınıflarda ders yapmak imkansız. Orada bir okul açılacak parayı biriktirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.