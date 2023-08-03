İngiltere'deki Hayvanat Bahçesi Ayıların İnsan Olmadığını Teyit Etti

İngiltere'deki bir hayvanat bahçesi, Çin'deki bir ayının insan benzeri davranışlar göstermesi üzerine başlayan 'ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu' tartışmalarına katıldı. Paradise Wildlife Park yetkilileri esprili bir dille kendi bünyelerindeki Güneş veya Malaya adlarıyla bilinen ayının, 'gerçekten de ayı' olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

İngiltere'deki bir hayvanat bahçesi, Çin'deki bir ayının insan benzeri davranışlar göstermesi üzerine başlayan 'ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu' tartışmalarına katıldı. Paradise Wildlife Park yetkilileri esprili bir dille kendi bünyelerindeki Güneş veya Malaya adlarıyla bilinen ayının, 'gerçekten de ayı' olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

Çin'in Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki bir ayının iki ayak üstünde durarak insan benzeri davranışlar gösterdiği videonun hafta başında sosyal medyada viral olmasıyla başlayan 'ayının kostümlü insan olduğu' tartışmalarına Çin'den zorunlu olarak yanıt gelmiş ve ayıların 'insan olmadığı' açıklanmıştı.İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Paradise Wildlife Park hayvanat bahçesi yetkilileri, Güneş Ayısı veya Malaya cinsi olarak bilinen Kyra adındaki ayının ayakta durduğu görüntüyü paylaşıp esprili bir dille "Kyra'nın bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı. Kyra'nın görüntüsü yaklaşık 3.8 milyon kez izlenince bu sefer ikinci bir görüntü paylaşan İngiliz yetkililer "Kyra'nın hala bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz" açıklamasını yaptı.