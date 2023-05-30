İngiltere'de ikizlerin ilk seçimi

Londra'da sandık başına ilk kez giden gençler arasında Sude ve Nida Arslan kardeşler de var. İlk deneyimlerini aktarırken bunu herkesin yapması gerektiğini söyleyen ikizlerin annesi de 'şucu bucu demesinler' diyerek iki tarafa da saygılı olduklarını belirtti.

Londra'da sandık başına ilk kez giden gençler arasında Sude ve Nida Arslan kardeşler de var. İlk deneyimlerini aktarırken bunu herkesin yapması gerektiğini söyleyen ikizlerin annesi de "şucu bucu demesinler" diyerek iki tarafa da saygılı olduklarını belirtti.