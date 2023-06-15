İngilizce öğretmeni Nazım Kaynar hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrencilerinin evinin önünde duygulandıran görüntüleri ile gündeme gelen İngilizce öğretmeni Nazım Kaynar, kansere yenik düştü. Kaynar'ın cenaze töreni düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 24 Kasım'da öğrencilerinin evinin önündeki duygulandıran görüntüleri ile gündeme gelen İngilizce öğretmeni Nazım Kaynar, uzun süredir tedavi gördüğü kansere yenik düştü. Kaynar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Safranbolu ilçesinde müdür yardımcılığı ve İngilizce öğretmenliği yapan Nazım Kaynar, tedavi gördüğü kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Kaynar için Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynar'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynar'a öğretmenlik yaptığı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde evinin önüne gelerek sürpriz yapmıştı. Yıllarını öğrencilere harcayan Kaynar, bu davranış karşısında duygu dolu anlar yaşamış ve "İyileşerek aranıza mutlaka döneneceğim" mesajı vermişti. - KARABÜK