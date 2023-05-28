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İnfaz koruma memuru Çankırı'da defnedildi

İnfaz koruma memuru Çankırı'da defnedildi

Yaşam Haberleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaza sonucu hayatını kaybeden infaz koruma memuru Mehmet Tevfik Akdemir, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden infaz koruma memuru Mehmet Tevfik Akdemir (23), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Akdemir'in cenazesi, Tekirdağ'dan memleketi Orta ilçesine bağlı Sakarcaören köyüne getirildi.

Köydeki camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akdemir, Sakarcaören köyü mezarlığında toprağa verildi.

Akdemir'in babasının Sakarcaören Köyü Muhtarı Ömer Akdemir olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına, Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dün iki otomobil Sağlık Mahallesi'nde çarpışmış, kazada Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Mehmet Tevfik Akdemir hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Yaşam

Mehmet Tevfik Tekirdağ Çankırı Yaşam Haberler

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