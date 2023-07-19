İneklerinin sütünü yanan hayvan damında sağıyor

İneklerinin sütünü yanan hayvan damından başka bir yerde sağamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz Pazar günü çıkan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangından etkilenen köylerde ise hayat normale dönmeye başladı. Yangından etkilenen köyler arasında yer alan Kemel köyünde hayvancılık yapan Ali Tüfekçi'nin büyükbaş hayvan damı da yandı. Ali Tüfekçi ineklerini alışkın oldukların hayvan damından başka bir yerde sütlerini sağamıyor. Ali Tüfekçi, sabah saatlerinde hayvanlarını yanan dama getirerek burada süt sağma işlemini gerçekleştirdi.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale edildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. 8 köyün etkilendiği kontrol altına alınan yangın sonrası, köylerde hayat yavaş yavaŞ normale dönmeye başladı. Yangın sırasında tedbir amaçlı boşaltılan 6 köydeki vatandaşlar evlerine dönerken, gündelik işlerini de yapmaya başladılar. Yangından etkilenen köyler arasında yer alan Kemel köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Tüfekçi'nin 10 tane büyükbaş hayvanının bulunduğu damı da yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında damın çatısı yanarak çöktü.

Ali Tüfekçi, ineklerini alışkın oldukların hayvan damından başka bir yerde sütlerini sağamayınca, hayvanlarını yanan damından başka bir yerde sütlerini sağamıyor. Sabah saatlerinde hayvanlarını yanan dama getirerek burada süt sağma işlemini gerçekleştirdi.

Kemel köyünde hayvancılık yaptığını belirten Ali Tüfekçi, "10 tane ineğimiz var. 10 tane de keçimiz vardı ama 5 tanesi kayboldu yada yandı. Geriye dönmediler. Yangında samanlarımız, damımız yandı. Arpa vardı bir kısmı yandı. 10 dönüm biçilecek yerim vardı, orası da yandı. Yangında ineklerimizde telef olan yok. Kurtardık ineklerimizi. İneklerimiz yanan bu hayvan damımıza alışkın, komşunun yerinde ineklerimiz sağamadık. O yüzden alışkın oldukları bu hayvan damımızda sütlerini sağıyoruz. Bugünde geldik, hayvan damımızda sütlerimi sağdık. Temizlik yaptık. Damımızın üstünü de zamanla yapacağız. Devletimizin yetkilileri de yardıma geliyor" dedi.