İnek, 12 metre derinliğindeki obruğa düştü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde merada otlayan bir inek, 1 metre çapında ve 12 metre derinliğindeki obruğa düştü. İtfaiye ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kurtarılan inek, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

GAZİANTEP? in İslahiye İlçesinde, merada otlayan ve 1 metre çapında 12 metre derinliğinde obruğa düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Koccağız Mahallesi kırsalında merada otlayan inek, bir anda oluştuğu belirtilen 1 metre çapında,12 metre derinliğinde obruğun içerisine düştü. İneğin düştüğünü gören sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri ve iş makinesi sevk edildi. Obrukta mahsur kalan inek, çukura inen itfaiye erinin beline bağladığı halatla yukarı çıkardı. 45 dakika süren çalışmanın ardından kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen ineğin sahibi, ekiplere teşekkür etti.