İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan atık su arıtma merkezinde meydana gelen patlamada 2 işçi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnegöl OSB'de patlama: 2 işçi ağır yaralı

BURSA - İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan atık su arıtma merkezinde patlama meydana geldi. 2 işçi ağır yaralandı.

Olay saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB'de faaliyet gösteren atık su arıtma merkezinin çamur kurutma bölümünde meydana geldi. Çamur kurutma merkezinde yaşanan arızayı gidermek için harekete geçen bakım görevlileri Oğuzhan Moda ve Hüseyin Bozan (38), çalışma başlattılar. Kaynak sırasında çamur kurutma makinesinde patlama yaşandı. Patlama sonucu 2 işçi de ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar. İtfaiye ekipleri patlama sonucu yaşanan küçük çaplı yangını söndürdüler. Vücutlarında 2. derece yanıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.