İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA