İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Metal Sanayi Sitesi, Kamyoncular Garajı mevkisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangını gören tesis çalışanları alevlere müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan kimse olmadığı belirtildi. Yangın dron ile havadan görüntülenirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)