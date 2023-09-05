İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayi Sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın havadan da görüntülendi.

Yangın 20.00 sıralarında Metal Sanayi Sitesi Kamyoncular Garajı mevkiinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki işyerine sıçrama tehlikesi bulunan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.