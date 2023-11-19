İnegöl'deki doğal yaşam çiftliğinde yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren doğal yaşam çiftliğinde meydana gelen yangın, paniğe sebep oldu. Çiftlikteki at ve kanatlı hayvanlar, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle telef olmaktan kurtarıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Park Doğal Yaşam Çiftliği'nde meydana geldi. Ahırların bulunduğu alanda dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını bir saatte söndürdü, çiftlikteki atlar ve kanatlı hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA