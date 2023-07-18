İnegöl'de Yemek Yiyen Genç Soluk Borusunu Tıkayarak Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, yemek yerken soluk borusuna yemek kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.