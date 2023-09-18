İnegöl'de yangına müdahale eden kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşusunun bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kişi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Kırsal Hilmiye Mahallesi'nde Y.Z.A. (70), komşusunun fındık bahçesinde çıkan yangına müdahale etmek istedi. Dumandan zehirlendiği öne sürülen yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşusunun bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kişi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kırsal Hilmiye Mahallesi'nde Y.Z.A. (70), komşusunun fındık bahçesinde çıkan yangına müdahale etmek istedi.
Dumandan zehirlendiği öne sürülen yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam