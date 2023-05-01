İnegöl'de Tur Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Öğrenci Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsü devrildi ve çok sayıda öğrenci yaralandı. Otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.