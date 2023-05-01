Üye Girişi
Haberi Paylaş
İnegöl'de Tur Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Öğrenci Yaralandı

İnegöl'de Tur Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Öğrenci Yaralandı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsü devrildi ve çok sayıda öğrenci yaralandı. Otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde içerisinde geziden dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

Kaza gece yarısı İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye İnegöl Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title