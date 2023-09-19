İnegöl'de ters yönde ilerleyen motosiklet çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunun kenarında sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunun kenarında sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Z.'ye (51) çarptı. Serkan Z. ile motosiklet sürücüsü Cesim C.'nin (42) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Kara yolu kenarında, ters yönde ilerleyen Cesim C.'nin kullandığı 16 MB 7583 plakalı motosiklet, karşıya geçmek isteyen Serkan Z.'ye çarptı. Serkan Z. ile yola savrulan motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.