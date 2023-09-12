İnegöl'de tehlikeli yolculuk: Aracın üzerinde yatak taşıyan sürücü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracının üzerinde yatak taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi İtfaiye Kavşağı'ndan İstiklal Caddesi'ne seyreden 16 MB 1519 plakalı hafif ticari aracın üzerine yüklenen yataklarla seyrettiğini gören sürücüler hayrete düştü. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - BURSA