İnegöl'de Sondaj Kuyusuna Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sokak köpeği sondaj kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu köpeği kurtardı ve doğaya saldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sondaj kuyusuna düşen sokak köpeği, itfaiyenin uzun uğraşları ile bulunduğu yerden kurtarıldı.
Huzur Mahallesi'nde sokak köpeğinin sondaj kuyusuna düştüğü ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, köpeği düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Balçık nedeniyle kuyuya inmekte zorlanan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvan yakalama aparatı ile köpeği çıkardı. Çamurla kaplanan köpek, suyla temizlenerek doğaya salındı.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam