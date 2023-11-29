İnegöl'de servis araçları çarpıştı: 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Dinçer U. (52) idaresindeki 16 S 8030 plakalı servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi'nde Yaşar S. idaresindeki 16 S 6074 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Rümeysa T. (26), Faruk E. (23), Naime K. (43), Yunus T. (22), Emine K. (40) ve Ayşe A. (43) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.