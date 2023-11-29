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İnegöl'de servis araçları çarpıştı: 6 yaralı

29 Kasım 2023 19:26 Son Güncelleme: 19:27 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.