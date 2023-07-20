İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı
Yaşam Haberleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkan Demiral isimli kadın, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtulan kadın yaralandı ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan ve bacağından yaralanan kadın tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı.
Türkan Demiral (63), Yeniceköy Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtulan kadın yaralandı.
Demiral, haber verilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolundan ve bacağından yaralandığı öğrenilen kadın, tedavisinin ardından tabucu edildi.
???????
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Yaşam