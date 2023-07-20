İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkan Demiral isimli kadın, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtulan kadın yaralandı ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan ve bacağından yaralanan kadın tedavi edildikten sonra taburcu edildi.