İnegöl'de Rüzgarın Etkisiyle Oluşan Hortum Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boş arazide rüzgarın etkisiyle oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, boş arazide rüzgarın etkisiyle oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Alanyurt Esentepe Mahallesi'ndeki Salı Pazarı mevkinde öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle hortum oluştu. Boş arazide çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek kayboldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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