İnegöl'de Polis Ekipleri Tarafından Kurtarılan Kedi Ölümden Döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi ölümden son anda kurtardı. Sürücü ise ekiplere teşekkür etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin dikkati üzerine durdurulan aracın motor kısmında mahsur kalan kedi ölümden son anda kurtarıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. İnceleme sırasında aracın motor kısmından kedi sesi duyulunca ekipler, motor kısmında mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sürücü de ekiplere teşekkür etti. - BURSA