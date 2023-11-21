İnegöl'de palet yüklü kamyonet devrildi

?BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arka lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan palet yüklü kamyonet, devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda kısa süre aksama meydana geldi.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Tayfun C. (50) yönetimindeki 16 BBK 201 plakalı kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin kasasındaki paletler yola saçıldı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, polis ekiplerinin önlem almasıyla kamyonet çekici yardımıyla yoldan çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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