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İnegöl'de Oğul Veren Arılar Kovana Taşındı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katının balkonunda oğul veren arılar, bir bal üreticisinin 2 saatlik çalışması sonucu kovana taşındı. Arı yetiştiricisi, arıları peteklere yönlendirerek kovana yerleştirdi ve kovanı bahçesine götürdü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katının balkonunda oğul veren arılar bir bal üreticisinin 2 saatlik çalışması sonucu kovana taşındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yenice Mahallesi, Orta Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin kat balkonunda oğul veren arılar mahalle sakinlerini tedirgin etti. Apartmanda yaşayan vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen bir bal üreticisi arıları peteklere yönlendirerek kovana taşımak için yoğun çaba sarf etti. 2 saatlik uğraşı sonucu arıları kovana yerleştiren arı yetiştiricisi kovanı bahçesine götürdü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

İnegöl Yaşam Haberler

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