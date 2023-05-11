İnegöl'de motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ile yanındaki eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Mustafa Köktepe (28) yönetimindeki 59 AFR 780 plakalı motosiklet, yakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen önündeki Ahıska Türkü Abdullahev Izakhar (35) yönetimindeki 16 ASN 886 plakalı otomobile çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen Köktepe ile arkasındaki eşi Kübra Köktepe (30) ve kızı Elif Köktepe (3) yaralandı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.