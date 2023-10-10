İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürdü. Yangın sonucu işyerinde maddi hasar oluştu. - BURSA