Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cemiloğlu sokakta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.