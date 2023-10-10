İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katındaki depo bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanlar binayı tahliye ederken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alarak söndürdü.
İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam