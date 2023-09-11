İnegöl'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Yangında atölyede maddi hasar oluşurken, söndürme çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 21.00 sıralarına Mahmudiye Mahallesi, Cemiloğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında çıktı. Üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri atölyenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından atölyede maddi hasar meydana gelirken söndürme çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)