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İnegöl'de mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinden kaçtı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinden ürkünce açılan brandaya düştü; o anlar kameraya yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinden ürkünce açılan brandaya düştü; o anlar kameraya yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir ağaçta mahsur kalan yavru kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, sepetli merdiven ile ağaca çıktı. Bu sırada kedinin atlama ihtimaline karşı esnaf da ağacın altına branda açtı. Ekiplerden ürküp, ağaçtan atlayan kedi, brandaya düşerek bölgeden kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye İnegöl kedi Yaşam Haberler

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