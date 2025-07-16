İnegöl'de Kedinin Yılanla Mücadelesi Kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kedi, sokakta gördüğü yılanı patisiyle vurarak uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesinde gece saatlerinde boş olan bir sokakta, kedi ile yılanın mücadelesi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir kedinin kendisine doğru yaklaşan yılana patisiyle vurup, uzaklaştırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde kediye doğru ilerleyen yılanın, pati darbelerinin ardından yön değiştirdiği görüldü.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),