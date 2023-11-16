İnegöl'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnegöl Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Fırat D. Yönetimindeki 16 MB 3770 plakalı motosiklet, Sedat K. yönetimindeki 48 L 3077 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam