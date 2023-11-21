İnegöl'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu üzeri Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şaban Y. yönetimindeki 16 KFG 85 plakalı cip, karşı yönden gelen sürücü Ahmet Y. yönetimindeki 16 AIZ 228 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Nevin Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA