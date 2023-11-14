İnegöl'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı; 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Hocaköy Mahallesi'nden İnegöl'e seyir halinde olan Selime A.(32) yönetimindeki 16 KIU 82 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Abdullah D. yönetimindeki 43 AAZ 714 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu kadın sürücü ve araçta bulunan çocukları Elif A. (7) ve 3 yaşındaki Azra A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA