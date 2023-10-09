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İnegöl'de inşaattan düşen genç yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda inşaatın 1. katından düşen genç yaralandı. Olayın detaylarına göre, 13 yaşındaki Murat B., babasına su götürmek için inşaata gitti. İnşaatın 1. katına çıkan genç, balkondan düşerek yaralandı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.