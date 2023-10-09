İnegöl'de inşaattan düşen genç yaralandı
Yaşam Haberleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda inşaatın 1. katından düşen genç yaralandı. Olayın detaylarına göre, 13 yaşındaki Murat B., babasına su götürmek için inşaata gitti. İnşaatın 1. katına çıkan genç, balkondan düşerek yaralandı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda inşaatın 1. katından düşen genç yaralandı.
Olay Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. 13 yaşındaki Murat B., babasına su götürmek için inşaata gitti. İnşaatın 1. katına çıkan genç, balkondan düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA